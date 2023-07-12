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Зеленский высказался об ожиданиях Украины по вступлению в НАТО

Зеленский: власти Украины осознают невозможность членства в НАТО до завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что власти страны осознают невозможность вступления ее в НАТО до завершения конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу, чтобы все понимали, мы цивилизованные, адекватные люди. Украина борется при этом, точно понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война», — сказал украинский лидер.

До этого генеральный секретарь НАТО на итоговой пресс-конференции саммита альянса в Вильнюсе заявил, что приглашение Украине присоединиться к военному блоку будет направлено, когда союзники решат, что страна выполнила все условия. По его словам, союзники подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и теперь Киев близок к альянсу как никогда.

При этом президент США Джо Байден заявил, что члены НАТО обязуются помочь выстроить Украине мощную систему обороны на суше, воздухе и море.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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