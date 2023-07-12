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Началась встреча Зеленского и Байдена

Зеленский сообщил о начале встречи с Байденом по вопросам безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Twitter, что началась его встреча с президентом США Джо Байденом в Вильнюсе, где стороны обсудят вопросы безопасности и ее усиления, передает РИА Новости.

«Началась встреча с господином президентом США Байденом. В поле зрения – безопасность и все, что ее усиливает. Будет содержательно», — сказано в аккаунте в соцсети у Зеленского.

До этого президент США Джо Байден заявил, что члены Североатлантического альянса обязуются помочь выстроить Украине мощную систему обороны на суше, воздухе и море.

Советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что президент США Джо Байден собирается в рамках саммита НАТО в Вильнюсе поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским и наметить перспективы поставок ВСУ ракет большой дальности.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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