Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского назвали желаемые сроки подписания гарантий безопасности для Украины

Ермак: Украина надеется на подписание гарантий безопасности на саммите НАТО в 2024 году

close
100%
РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что Киев рассчитывает на подписание «гарантий безопасности» для Украины на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

В своем сообщении Ермак подчеркнул, что до проведения саммита НАТО в США Украине важно победить в конфликте с Россией и подписать гарантии безопасности, которые будут действовать до момента вступления страны в НАТО.

12 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что лидеры стран «Большой семерки» G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о поддержке Украины, содержащее гарантии безопасности для страны.

До этого страны «Большой семерки» согласовали совместные рамки предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине.

В совместной декларации «семерки» говорится, что страны объединения увеличат поставку Украине вооружений, а также ускорят обмен разведданными и расширят подготовку военных.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль оценит итоги проходящего саммита НАТО в Вильнюсе после его завершения. Гарантии безопасности Украины от стран «Большой семерки» (G7) до вступления в альянс там считают потенциально опасными.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях