В офисе Зеленского назвали желаемые сроки подписания гарантий безопасности для Украины

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что Киев рассчитывает на подписание «гарантий безопасности» для Украины на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

В своем сообщении Ермак подчеркнул, что до проведения саммита НАТО в США Украине важно победить в конфликте с Россией и подписать гарантии безопасности, которые будут действовать до момента вступления страны в НАТО.

12 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что лидеры стран «Большой семерки» G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о поддержке Украины, содержащее гарантии безопасности для страны.

До этого страны «Большой семерки» согласовали совместные рамки предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине.

В совместной декларации «семерки» говорится, что страны объединения увеличат поставку Украине вооружений, а также ускорят обмен разведданными и расширят подготовку военных.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль оценит итоги проходящего саммита НАТО в Вильнюсе после его завершения. Гарантии безопасности Украины от стран «Большой семерки» (G7) до вступления в альянс там считают потенциально опасными.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.