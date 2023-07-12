Генсек НАТО высказался о возможности переговоров по Украине без ее решения

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что переговоры по Украине могут начаться только, если соответствующее решение примет Киев. Трансляция велась на YouTube-канале альянса.

«Переговоры по разрешению конфликта на Украине произойдут только тогда, когда Украина будет готова к этим переговорам. И как мы заявляем снова и снова: ничего об Украине без Украины», — сказал он.

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что условия для мирных переговоров России с Украиной должны созреть, но они будут. По его словам, переговоры в любом случае будут, так как любой конфликт должен заканчиваться за столом переговоров, однако для этого должны появиться определенные условия.

Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам во время визита в КНР, что сейчас отсутствуют предпосылки заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.