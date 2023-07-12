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Столтенберг рассказал, когда Украину пригласят в НАТО

Столтенберг: НАТО отправит приглашение Украине, когда члены решат, что условия выполнены

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Alexandru Dobre/AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита альянса в Вильнюсе заявил, что приглашение Украине присоединиться к военному блоку будет направлено, когда союзники решат, что страна выполнила все условия, передает ТАСС.

По его словам, союзники подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и теперь Киев близок к альянсу как никогда.

«НАТО сможет направить приглашение Украине, когда страны альянса решат, что все условия выполнены», — сказал Столтенберг и добавил, что результаты саммита в Вильнюсе являются «самым сильным сигналом» готовности принять эту восточноевропейскую страну.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что члены НАТО обязуются помочь выстроить Украине мощную систему обороны на суше, воздухе и море.

Ранее премьер-министр Японии, которая в этом году председательствует в G7, Фумио Кисида сообщил, что страны объединения приняли заявление с гарантиями безопасности для Украины.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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