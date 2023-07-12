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Стали известны обязательства Украины в ответ на гарантии безопасности от стран G7

Декларация G7: Украина обязуется провести реформы в ответ на гарантии безопасности

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Global Look Press

Украина в ответ на гарантии безопасности от стран «Большой семерки» G7 обязуется провести реформы, в том числе в экономической и правовой сферах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместную декларацию объединения.

Согласно документу, Украина обязана продолжить реализацию реформ правоохранительных органов, судебной системы, борьбы с коррупцией, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления.

Кроме того, украинское правительство должно продвигать оборонные реформы и модернизации, «в том числе путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами и повышения эффективности и прозрачности в оборонных учреждениях и промышленности Украины».

В декларации также подчеркивается, что Евросоюз и его члены готовы внести свой вклад в эти усилия и продолжать работать в этом направлении «пока Украина движется к будущему членству в евроатлантическом сообществе».

Ранее премьер-министр Японии, которая в этом году председательствует в G7, Фумио Кисида сообщил, что страны объединения приняли заявление с гарантиями безопасности для Украины.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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