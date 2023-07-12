Зеленский оценил гарантии безопасности для Украины от стран G7

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что гарантии безопасности для стран, о которых говорится в совместном заявлении лидеров стран «большой семерки» G7, должны быть в дальнейшем расширены. передает РИА Новости.

«Сегодня мы согласовываем со странами G7 рамочную основу для гарантий безопасности, которая должна быть в дальнейшем расширена через договоренности с нашими ключевыми партнерами, двусторонние и многосторонние соглашения», — сказал Зеленский.

Эти гарантии безопасности, подчеркнул президент, можно считать «значительной победой» для украинской делегации в Вильнюсе. По его словам, они открывают абсолютно новые возможности для Украины в сфере безопасности.

Ранее премьер-министр Японии, которая в этом году председательствует в G7, Фумио Кисида сообщил, что страны объединения приняли заявление с гарантиями безопасности для Украины.

Согласно тексту декларации, страны G7 увеличат поставку Украине вооружений, а также ускорят обмен разведданными и расширят подготовку военных.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.