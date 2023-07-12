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Страны G7 приняли заявление с гарантиями безопасности Украине

Премьер Японии: страны G7 приняли заявление с гарантиями безопасности для Украины

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Shutterstock

Лидеры стран «Большой семерки» G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о поддержке Украины, содержащее гарантии безопасности для страны. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, ТАСС

Япония в 2023 году председательствует в G7.

«Сегодня мы можем объявить о совместной декларации о поддержке Украины», — сказал Кисида и продемонстрировал журналистам документ.

Ранее страны «Большой семерки» согласовали совместные рамки предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине.

В совместной декларации «семерки» говорится, что страны объединения увеличат поставку Украине вооружений, а также ускорят обмен разведданными и расширят подготовку военных.

Ранее 12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гарантии безопасности для Украины потенциально опасными.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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