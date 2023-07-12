В МИД высмеяли объяснение США по приему Украины в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией задалась вопросом о происхождение слова «динамичен» в отношении конфликта на Украине, которое США использовали, чтобы объяснить решение НАТО по членству Киева. В своем Telegram-канале она не исключила, что оно связано со взрывчатым веществом.

«Белый дом: НАТО не предоставила точную формулу вступления Украины в НАТО, потому что украинский конфликт «динамичен». От слова «динамит»?» — написала Захарова, прикрепив к своему посту смайлик с одноименной взрывчаткой.

Украина пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. На Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики. При этом в США отмечали, что это решение, в частности, связано с нежеланием блока вступать в конфликт с Россией в случае приема Украины в свой состав.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.