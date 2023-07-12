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МИД РФ: Россия в противовес Западу не собирается «выкачивать мозги» из африканских стран

МИД РФ заявил, что не способствует «утечке мозгов» из Африки

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Shutterstock

Россия в противовес Западу не собирается способствовать «утечке мозгов» из Африки, как это делает Запад. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия - Африка» Олег Озеров, передает ТАСС.

«Когда мы смотрим на структуру тех кадров, которые готовят западные страны [в Африке], мы видим, что там катастрофически мало готовится специалистов по естественно-научным дисциплинам: физике, химии, биологии», — сказал он.

По словам дипломата, зачастую африканские специалисты так и остаются на Западе. Он отметил, что подобная «утечка мозгов» — одна из форм неоколониализма. Озеров напомнил, что эксплуатация Африки шла веками за счет работорговли и выкачивания ресурсов, а сейчас она превратилась в «выкачивание мозгов».

«Россия <...> заинтересована в том, чтобы были подготовлены высококвалифицированные кадры», — резюмировал дипломат.

Он подчеркнул, что Африка нуждается в математиках, физиках, инженерах, биологах, которые должны превращать континент в новый полюс развития.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка намечено провести 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что сейчас ведется активная подготовка к нему.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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