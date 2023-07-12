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Захарова отреагировала на слова Столтенберга про гарантии безопасности НАТО Украине

Захарова заявила, что Западу важнее убивать, чем сохранять

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что западным странам важнее убивать, чем охранять. Так дипломат прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявлял, что поставки оружия Украине важнее, чем гарантии безопасности Североатлантического альянса.

«Западу важнее убивать, нежели охранять», — написала Захарова.

Также Йенс Столтенберг заявлял, что победа России в конфликте с Украиной станет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимым.

11 июля стало известно, что страны Североатлантического альянса собираются пригласить Украину в НАТО, когда союзники по блоку согласятся на это и «условия будут выполнены» Киевом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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