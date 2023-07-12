Премьер Японии ответил на опасения главы Кореи из-за воды с «Фукусимы»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал южнокорейскому президенту Юн Сок Елю, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» будет немедленно остановлен при обнаружении каких-то проблем. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы сброс воды не повлиял на окружающую среду, здоровье наших жителей и жителей Кореи», — подчеркнул Кисида.

Встреча двух лидеров произошла на полях саммита НАТО в Вильнюсе, где обсуждались вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В ходе встречи японская сторона поставила своей задачей доказать безопасность возобновления сброса воды с АЭС «Фукусима» корейской стороне, передает Kyodo News.

До этого в МИД Японии заявили, что при очищении воды с АЭС «Фукусима-1», используется технология ALPS (продвинутая система обработки жидкости), что гаранирует, что содержание радиоактивных частиц в ней будет соответствовать нормам безопасности.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь предложил японцам, которые считают воду с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» безопасной, самим начать ее пить.

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