В Совфеде сочли угрозой для Запада и Украины решение США по кассетным бомбам

Западные государства могут столкнуться с проблемами из-за решения США по отправке кассетных боеприпасов Украине, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. В своем Telegram-канале он отметил, что в данной ситуации интересно, как на действия Вашингтона будет реагировать НАТО.

«С кассетными боеприпасами западники могут вырыть себе, но в первую очередь — Украине, глубокую яму. Дело в том, что у России, как выяснилось, подобное оружие также имеется. Причем, как подчеркнул министр обороны [России Сергей] Шойгу, оно эффективнее американского. Мы воздерживаемся от его применения из-за угрозы для мирного населения. Посмотрим, каким образом натовцы будут комментировать свое отношение к этому смертоносному оружию», — написал Карасин.

Президент США Джо Байден заявил о готовности передать Киеву кассетные бомбы еще 7 июля, объяснив это истощением запасов обычных боеприпасов у ВСУ. Это решение раскритиковали в правозащитных организациях, ряде европейских государств и России. Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК). При этом данный тип вооружений известен большим процентом неразорвавшихся снарядов, что делает его особенно опасным для гражданских.

Ранее Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы.