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Вице-премьер России рассказал о методе проверки работы системы досудебного обжалования

Вице-премьер Григоренко заявил, что сам на себя подает жалобы, «чтобы коллеги не расслаблялись»

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РИА «Новости»

Российский вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что время от времени подает сам на себя жалобы в целях проверки функционирования системы обжалования решений федеральных ведомств. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я сам на себя подаю жалобы в информационной системе, чтобы коллеги не расслаблялись, <...> чтобы понимать, как работает система», — сказал он в ходе пленарного заседания в Госдуме.

По информации Григоренко, на данный момент средний срок рассмотрения жалоб составляет 11 дней.

Парламентарий рассказал, что в прошлом году было подано свыше трех тысяч претензий на решения органов власти.

«Треть этих жалоб мы удовлетворили в пользу заявителя, то есть отменили свои решения», — пояснил он.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в России упростится процедура досудебного обжалования при помощи QR-кодов. Новая система поможет сэкономить время при обжаловании решения о проведении проверки и ее результата.

Ранее Минэкономразвития разработало законопроект об ответственности чиновников за нарушение прав граждан при оказании государственных и муниципальных услуг.

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