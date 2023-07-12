Вице-премьер России рассказал о методе проверки работы системы досудебного обжалования

Российский вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что время от времени подает сам на себя жалобы в целях проверки функционирования системы обжалования решений федеральных ведомств. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я сам на себя подаю жалобы в информационной системе, чтобы коллеги не расслаблялись, <...> чтобы понимать, как работает система», — сказал он в ходе пленарного заседания в Госдуме.

По информации Григоренко, на данный момент средний срок рассмотрения жалоб составляет 11 дней.

Парламентарий рассказал, что в прошлом году было подано свыше трех тысяч претензий на решения органов власти.

«Треть этих жалоб мы удовлетворили в пользу заявителя, то есть отменили свои решения», — пояснил он.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в России упростится процедура досудебного обжалования при помощи QR-кодов. Новая система поможет сэкономить время при обжаловании решения о проведении проверки и ее результата.

Ранее Минэкономразвития разработало законопроект об ответственности чиновников за нарушение прав граждан при оказании государственных и муниципальных услуг.