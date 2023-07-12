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В Латвии обещают «не опускать руки» в борьбе за членство Украины в НАТО

Президент Латвии Ринкевичс заявил, что сделает все для приема Киева в НАТО

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Global Look Press

Балтийские государства продолжат громко говорить в Североатлантическом альянсе, несмотря на некоторое недовольство внутри блока, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. В интервью TV3 он отметил, что это касается и требований в отношении вступления Украины.

«Саммит НАТО пришел с тремя сообщениями. Хорошей новостью является вступление Швеции в НАТО. Второй месседж — это план нашего региона по усилению обороны. Не очень хорошие новости об Украине. Украина надеялась на большее. Да, к сожалению, это соглашение не было достигнуто. Но это не значит, что работа останавливается. Страны, поддерживающие Украину, в том числе и Латвия, сделают все, чтобы это произошло в будущем», — добавил Ринкевичс.

По его словам, Рига не собирается «опускать руки» в данном вопросе и будет работать над тем, чтобы Киев получил членство в блоке как можно скорее. Ринкевичс подчеркнул, что Латвия будет требовать и продолжения военной поддержки Украины.

Руководство Украины пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. При этом на Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.

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