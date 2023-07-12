В Минобороны ФРГ ответили Зеленскому на обвинения в адрес НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому известно об условиях вступления страны в НАТО — это произойдет после прекращения военного конфликта с Россией, а также при соблюдении общепринятых стандартов для стран-кандидатов. Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD Tagesthemen, комментируя обвинения украинского главы в адрес альянса из-за отсутствия временных рамок по членству Киева.

Писториус подчеркнул, что некоторые из условий, применяемые ко всем странам — членам НАТО, также должны выполняться Украиной, и в этом нет ничего особенного.

По словам министра, он понимает обиду и нетерпение украинского лидера и очень сочувствует Украине в связи с ситуацией, в которой страна оказалась. При этом он указал, что обещание о членстве Киева в НАТО есть, и оно будет исполнено, как только будут созданы условия для этого. В их числе установление мира и урегулирование приграничных споров.

«Никогда ранее это еще не было так четко сформулировано», — заключил Писториус.

11 июля Зеленский на концерте, организованном в поддержку вступления страны в НАТО в Вильнюсе заявил, что Организация Североатлантического договора сделает украинское государство безопаснее, а Украина сделает сильнее НАТО.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.