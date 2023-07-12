Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генсека, первое заседание совета началось на саммите альянса в Вильнюсе с участием президента Украины Владимира Зеленского.

«Это исторический момент, Украина и страны НАТО сидят бок о бок, чтобы обсуждать общее видение евроатлантической безопасности», — сказал Столтенберг в коротком вступительном слове на открытии заседания.

Генсек НАТО также дал обещание Зеленскому расширить военную поддержку, «чтобы помочь Украине освободить свои земли и сдерживать будущую агрессию России». Заседание после этого закрыли для прессы.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль оценит итоги проходящего саммита НАТО в Вильнюсе после его завершения. Гарантии безопасности Украины от стран «большой семерки» (G7) до вступления в альянс, о которых, как ожидается, будет объявлено сегодня, там считают потенциально опасными.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан говорил о том, что отсутствие решения саммита Североатлантического альянса о приеме Украины в состав блока связано с украинским конфликтом.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.