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Зеленский оценил результаты саммита НАТО

Зеленский назвал итоги саммита НАТО не идеальными, но хорошими для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита НАТО не идеальными, но хорошими. Об этом он заявил в ходе выступления на мероприятии, трансляцию которого вел Офис президента.

«Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными», — сказал украинский лидер.

Он поблагодарил членов альянса за «важные шаги» и за то, что Украине предложены гарантии безопасности на пути в НАТО и «не вместо» членства в блоке.

В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что «НАТО даст Украине безопасность», а «Украина сделает альянс сильнее». Он поблагодарил Канаду «за усиление воинов бронетехникой», упомянув про «мощные договоренности», а также сообщил о «договоренности о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии», о поставках дальнобойного оружия Великобританией, 30 БТР Bushmaster от Австралии и др.

В ходе саммита было принято решение освободить Киев от плана действий по членству в альянсе, однако к участию Украину пригласят при согласии всех стран – участниц блока и когда это произойдет — неизвестно.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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