Зеленский оценил результаты саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита НАТО не идеальными, но хорошими. Об этом он заявил в ходе выступления на мероприятии, трансляцию которого вел Офис президента.

«Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными», — сказал украинский лидер.

Он поблагодарил членов альянса за «важные шаги» и за то, что Украине предложены гарантии безопасности на пути в НАТО и «не вместо» членства в блоке.

В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что «НАТО даст Украине безопасность», а «Украина сделает альянс сильнее». Он поблагодарил Канаду «за усиление воинов бронетехникой», упомянув про «мощные договоренности», а также сообщил о «договоренности о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии», о поставках дальнобойного оружия Великобританией, 30 БТР Bushmaster от Австралии и др.

В ходе саммита было принято решение освободить Киев от плана действий по членству в альянсе, однако к участию Украину пригласят при согласии всех стран – участниц блока и когда это произойдет — неизвестно.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.