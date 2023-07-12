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В Совфеде назвали враждебной позицию НАТО по Китаю

Сенатор Пушков заявил, что НАТО подтвердило курс на «сдерживание» КНР

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Североатлантический альянс показал свое отношение Китаю в итоговом коммюнике саммита в Литве, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию СМИ о негативной реакции Пекина на заявление НАТО.

«НАТО недвусмысленно выразила Китаю свою враждебность. Робкие попытки [президента Франции Эммануэля] Макрона обозначить «особые отношения» с Пекином и мифологическую «стратегическую автономию» от США в декларации альянса никак не просматриваются. Напротив, в жесткой форме подтверждена политика «сдерживания» Китая», — написал Пушков.

Коммюнике саммита НАТО опубликовали 11 июля, в первый день мероприятия в Литве. В тексте, в частности, Китай обвиняется в гибридных операциях и конфронтационной риторике якобы нацеленной на союзников альянса. Более того, блок осуждает сотрудничество КНР с Россией на фоне конфликта на Украине. При этом в тексте говорится об открытости НАТО к диалогу с Китаем с учетом интересов организации.

Ранее Китай призвал НАТО отказаться от менталитета «холодной войны».

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