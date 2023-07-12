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Экс-депутат Рады назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

Экс-депутат Рады Царев: конфликт на Украине может завершиться осенью 2023 года

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РИА Новости

Конфликт на Украине может завершиться уже этой осенью. Такое предположение в эфире Tsargrad.tv озвучил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Он отметил, что Запад сужает поставки оружия Киеву, причем делает это намеренно, толкая киевский режим на кровавое контрнаступление.

«Это нужно, чтобы погибли люди, чтобы поменялось настроение внутри Незалежной. Когда это произойдет, Киев будут склонять к завершению конфликта или его заморозке. Это может произойти уже грядущей осенью, самое позднее — весной следующего года», — сказал Царев.

Он также обратил внимание, что за 16 месяцев Запад передал Украине вооружений на $22 млрд, притом что на кампанию в Афганистане было потрачено порядка $2-3 трлн. Кроме того, договор по ленд-лизу Вашингтон даже не запустил, заключил политик.

12 июля заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что НАТО «плюнуло в лицо» солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), не дав Киеву дорожную карту по пути в блок на саммите в Вильнюсе.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.

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