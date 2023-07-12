Путин выступит на Форуме будущих технологий

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление президента РФ Владимира Путина на Форуме будущих технологий.

Отмечается, что глава государства посетит экспозицию форума и побеседует с молодыми учеными.

«Важное мероприятие, ожидается достаточно объемное выступление», — заявил Песков.

Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» проходит в Москве с 9 по 14 июля и открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению перспективных направлений технологического развития России.

По словам Пескова, в ближайшее время не запланировано участие президента в других крупных мероприятиях.

Кроме того, Песков сообщил, что президент России встретится с министром здравоохранения Михаилом Мурашко 12 июля.

Песков уточнил, что на встрече Путин будет рассматривать «вопросы, связанные с здравоохранением в нашей стране». По его словам, глава государства и министр обсудят проблемы здравоохранения в широком и важном контексте, «ожидается серьезный разговор».

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