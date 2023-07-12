В Кремле отреагировали на решение США предоставить Киеву кассетные боеприпасы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что предоставление украинской армии кассетных боеприпасов со стороны Запада меняет ситуацию и вынуждает Москву принимать контрмеры.

«Разумеется, возможное использование этого типа боеприпасов меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определенные контрмеры», — сказал он.

При этом представитель Кремля не стал уточнять, какие именно контрмеры будет принимать Россия в этом случае.

«Это исключительно прерогатива Министерства обороны», — добавил Песков.

11 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя обстрел Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами, заявил, что Россия должна «расчехлять» арсеналы.

Вечером 11 июля стало известно, что город Токмак в Запорожской области, по предварительным данным, был обстрелян со стороны Украины кассетными боеприпасами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее стало известно, что Украине передадут тысячи кассетных боеприпасов.