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В Кремле прокомментировали сообщение Киева о дошедшей до базы ядерного оружия ЧВК «Вагнер»

Песков назвал вбросом сообщение о добравшихся до склада ядерного оружия бойцах ЧВК «Вагнер»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Журналисты в ходе брифинга попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что во время мятежа бойцы ЧВК «Вагнер» добрались до склада ядерного оружия в Воронеже.

На вопрос, есть ли такая информация у Кремля, Песков ответил, что нет, и добавил: «Похоже на очередной вброс».

По сообщениям СМИ, Буданов говорил о базе «Воронеж-45». По его словам, «вагнеровцы» якобы хотели захватить часть ядерных боеприпасов.

Несколько дней назад Песков подтвердилhttp://www.gazeta.ru/politics/news/2023/07/10/20844044.shtml, что президент Владимир Путин встречался с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Кремле после попытки военного мятежа. Он уточнил, что встреча продолжалась три часа и что на ней присутстствовали командиры и руководители компании.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.

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