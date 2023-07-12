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В СМИ назвали истинные причины решения саммита НАТО по Украине

Bild: НАТО «плюнуло в лицо» солдатам ВСУ, не дав Украине дорожную карту по пути в блок

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Olivier Matthys/AP

Отказ саммита Североатлантического альянса, который проходит в Литве, от предоставления Украине конкретных сроков вступления в блок, вызывает настоящее волнение, считает заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер. В своем комментарии для немецкой газеты он отметил, что итоговое коммюнике альянса выглядит оскорбительным для украинских военных.

«Представьте себе: главы государств и правительств собрались в безопасности в Вильнюсе — и оттуда посылают сигнал всем украинским солдатам в окопах, что те, к сожалению, еще недостаточно современны для НАТО. Что, простите? Насколько оплеванными должны чувствовать себя солдаты?» — добавил Ронцхаймер.

С точки зрения замглавреда Bild, страны НАТО скрывают истинную причину, по которой пока не хотят давать Украине дорожную карту, а именно опасения США, Германии и других государств из-за риска эскалации отношений с Россией. Он также добавил, что свою роль в данной ситуации играет и отсутствие серьезных успехов у украинского контрнаступления.

«За закрытыми дверями постоянно говорят о том, что, возможно, пришло время начать переговоры. Когда это произойдет и сколько лет это займет, пока неясно. Но ясно одно: веры в то, что Украина сможет вернуть себе всю территорию, у всех стран НАТО больше нет, по крайней мере на данный момент», — подчеркнул Ронцхаймер.

Руководство Украины пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. При этом на Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.

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