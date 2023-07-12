В Белом доме рассказали, почему НАТО не предложило Украине членство

Отсутствие решения саммита Североатлантического альянса, который проходит в Литве, о приеме Украины в состав блока, связано с украинским конфликтом, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС. По его словам, такой шаг создал бы определенные риски для НАТО.

«В альянсе был широкий консенсус, что принятие Украины в НАТО в разгар конфликта приведет НАТО к войне с Россией, и я думаю, что в альянсе была точка зрения, что война с Россией в данный момент не имеет смысла», — пояснил Салливан.

Он также отметил, что внутри альянса есть понимание того, что Украина серьезно продвинулась по пути реформ. Салливан подчеркнул, что Киеву предстоит продолжить работу, чтобы в итоге присоединиться к альянсу.

Руководство Украины пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. При этом на Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.