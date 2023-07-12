Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СПЧ ООН осудил сожжение Корана и других священных книг

СПЧ ООН принял резолюцию, которая осуждает сожжение Корана и других священных книг

close
100%
Depositphotos

Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, которая осуждает сожжение Корана и других священных книг, передает РИА Новости.

«Осуждаем и решительно отвергаем недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана и подчеркиваем необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности в соответствии с обязательствами государств, вытекающими из международных прав человека», — отмечается в документе.

Уточняется, что за принятие резолюции проголосовали 28 стран, 12 — против, еще 7 государств воздержались от голосования.

11 июля верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил во время дебатов в Совете ООН по правам человека по поводу сожженного в Швеции Корана, что разжиганию ненависти любого рода способствует влияние социальных сетей.

28 июня полиция Стокгольма разрешила проведение демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что решение «законно, но неуместно».

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях