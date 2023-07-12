СПЧ ООН осудил сожжение Корана и других священных книг

Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, которая осуждает сожжение Корана и других священных книг, передает РИА Новости.

«Осуждаем и решительно отвергаем недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана и подчеркиваем необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности в соответствии с обязательствами государств, вытекающими из международных прав человека», — отмечается в документе.

Уточняется, что за принятие резолюции проголосовали 28 стран, 12 — против, еще 7 государств воздержались от голосования.

11 июля верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил во время дебатов в Совете ООН по правам человека по поводу сожженного в Швеции Корана, что разжиганию ненависти любого рода способствует влияние социальных сетей.

28 июня полиция Стокгольма разрешила проведение демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что решение «законно, но неуместно».

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