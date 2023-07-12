В МИД России заявили о плане Запада унизить Зеленского на саммите НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявила, что страны НАТО унизили руководство Украины на саммите в Вильнюсе.

Захарова отметила, что вчера президент Украины Владимир Зеленский «прошел через унижение», и это не было спонтанным, это было «частью игры», чтобы «показать место» украинцев.

«Для англосаксов момент нанесения публичного оскорбления и унижения, и постановки в позу зависимости является частью их очень важного плана. То, через что сейчас прошла Украина и украинский народ, это не случайность», – сказала дипломат.

Представитель российского МИД выразила уверенность, что на саммите обсуждается «вопрос территориального будущего Украины, ее западных границ». Захарова указала, что на эти границы активно претендуют поляки. Она отметила, что Варшава делает все возможное для «исторического реванша».

«Это своя геополитическая реальность и игра. Включение Украины в состав НАТО в признаваемых до сих пор Западом границах означает их фиксацию внутри НАТО и означает признание этих границ всеми членами альянса», — подчеркнула она».

По мнению Захаровой, такая ситуация не устраивает «большое количество игроков».

«Потому что есть польские аппетиты, и не только польские», – добавила Мария Захарова.

До этого газета The Washington Post сообщала, что дипломаты из США на саммите НАТО были в ярости из-за поста в Twitter президента Украины Владимира Зеленского насчет перспектив Киева в альянсе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.