В Италии заявили, что решение о вступлении Украины в НАТО принято

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, но точные сроки пока неизвестны. Об этом он сообщил в прямом эфире национальной радиостанции Rtl, передает РИА Новости.

«Решение о вступлении Украины фактически есть, вопрос в том, когда», — цитирует итальянского министра агентство.

Таяни подчеркнул, что Украина не присоединится к блоку во время конфликта из-за опасности эскалации, и, скорее всего, это произойдет после его окончания.

Италия хочет, чтобы Киев смог вернуть «значительные части своей территории», добавил он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину радоваться решению «исторического» саммита НАТО в Вильнюсе.

В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. Украина также настаивает на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий по вступлению.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.