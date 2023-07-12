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Президент Сербии сообщил о готовящихся «подарках» Киеву от Запада

Вучич заявил, что страны Запада готовят «большие подарки» для Украины к концу года

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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич утверждает, что отсутствие сейчас конкретного плана по вступлению Украины в НАТО по результатам саммита альянса в Вильнюсе не является показательным, потому что страны Запада готовят для Киева «большие подарки». Об этом сообщает ТАСС.

По словам сербского главы государства, Киеву могут предоставить поддержку уже к концу текущего года.

Его также попросили оценить итоги и результаты саммита Североатлантического альянса для Украины.

«Это работа для больших сил. Они готовят для Украины серьезные и замечательные вещи», — добавил Вучич.

Как заметил президент Сербии, «большие подарки» для Киева к концу 2023 года будут связаны с ЕС. Других подробностей Вучич не привел.

До этого украинский президент Владимир Зеленский назвал вопрос о пакетах вооружений для Вооруженных сил страны приоритетным на саммите НАТО.

Газета WP писала, что американские дипломаты на саммите НАТО были в ярости из-за поста Зеленского в Twitter относительно перспектив Киева в альянсе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вильнюсе
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