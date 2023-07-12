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Зеленский назвал три приоритетных вопроса для Украины на саммите НАТО

Зеленский назвал вопрос о пакетах вооружений для ВСУ приоритетным на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО о трех приоритетных вопросах для Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, в повестке украинских властей сейчас вопросы нового пакета вооружений для Украины, приглашения страны в НАТО и гарантий безопасности для нее до членства в альянсе.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия его страна должна выполнить для предоставления ей членства в НАТО.

Газета The Washington Post писала, что американские дипломаты на саммите НАТО были в ярости из-за поста Зеленского в Twitter относительно перспектив Киева в альянсе.

Президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу во второй день саммита НАТО в Вильнюсе заявил журналистам, что Украина может стать полноправным членом альянса через несколько лет.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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