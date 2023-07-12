МИД Украины рассказал о роли США в обсуждении приглашения страны в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США сыграли решающую роль в обсуждении приглашения его страны в НАТО. Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Как отметил глава украинского МИД, на саммите НАТО в Вильнюсе были приняты некоторые очень важные решения, которые делают путь Украины к альянсу короче, однако украинскую сторону разочаровала слишком общая формулировка по приглашению и отсутствие «четкого индикатора», когда страна получит приглашение стать членом военного блока.

Он подчеркнул, что США и Германия являются наиболее консервативно настроенными союзниками Украины по вопросу ее членства в альянсе.

«Но это то, что публично пробивалось. Но, зная много нюансов того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную роль, решающую роль в том, чтобы слово «приглашение» вообще появилось в тексте. Не в той удовлетворяющей нас формулировке, но в принципе. И Германия тоже не сопротивлялась этому. Поэтому мир немного сложнее, чем просто черное и белое», — сказал Кулеба.

В интервью он также заявил, что не понимает, какие условия должна выполнить страна для выступления в НАТО.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.