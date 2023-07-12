В Китае отношения с Россией поставили выше военных союзов

Отношения России и Китая выше военных союзов и в корне отличаются от взаимодействия между странами, входящими в Североатлантический альянс. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, слова которого приводит РИА Новости.

«Отношения России и Китая основаны на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания против третьих сторон», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что контакты между двумя странами превзошли модель военно-политических союзов времен «холодной войны» и сформировали особую модель сотрудничества. По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, это в корне отличается от стран НАТО, которые занимаются «созданием узких групп и блоковым противостоянием».

«Мы призываем НАТО прекратить безосновательные обвинения и провокационные высказывания в адрес Китая», — резюмировал дипломат.

Он также попросил западных партнеров отказаться от ошибочной концепции менталитета «холодной войны» и подхода в стремлении к абсолютной безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника. Лидеры стран НАТО в заявлении по итогам первого дня саммита в Вильнюсе назвали углубление партнерства между Китаем и Россией противоречащим ценностям и интересам альянса.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.