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В США сочли позорным поведение Байдена на саммите НАТО

Ведущий Fox News Хэннити заявил, что Байден опозорил США на мировой арене

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден выглядит потерянным и беспомощным на саммите Североатлантического альянса, который проходит в Литве, и даже до него, во время визита политика в Великобританию, считает ведущий Fox News Шон Хэннити. В эфире телеканала он отметил, что действия американского лидера сказываются на имидже государства.

«Президент полностью опозорил всю страну на мировой арене своим последним европейским приключением <…> его много раз водили вокруг и говорили, где стоять рядом с другими мировыми лидерами, при этом он постоянно выглядел потерянным, ошеломленным и сбитым с толку во время продолжающегося саммита НАТО, который проходит в Литве. К сожалению, начало его путешествия тоже было ненамного лучше. 10 июля он, казалось, неловко использовал короля [Великобритании] Карла III для равновесия, цепляясь за него и ходил с заметной скованностью», — пояснил Хэннити.

Он также добавил, что Байден решил пропустить ужин с лидерами стран – участниц НАТО 11 июля, вероятно, чтобы подготовится к своей предстоящей речи на мероприятии. Хэннити подчеркнул, что президент США, судя по всему, еле справляется с четырехдневной рабочей неделей.

Ранее в США назвали Байдена слишком старым для второго президентского срока.

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