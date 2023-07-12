В Венгрии сочли скромными итоги саммита НАТО для Украины

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Украины скромнее ожидаемых, графика вступления в альянс киевские власти так и не получили. С таким заявлением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто телеканалу М1.

«По сравнению с теми ожиданиями, которые в основном испытывали сами украинцы, практические результаты оказались скромными», — сказал министр.

Он напомнил, что перед саммитом Североатлантического альянса стоял вопрос, что получит Украина. В итоге власти Киева остались без приглашения и графика вступления в НАТО. Сийярто назвал единственным результатом саммита — изменение статуса Комиссии Украина — НАТО, которую повысили до уровня Совета. По его оценке, в сложившейся ситуации это «правильное решение».

Министр находится на совещании в литовской столице вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу во второй день саммита НАТО в Вильнюсе выразил надежду на полноправное членство Украины в НАТО.

До этого стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.