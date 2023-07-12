Президент Польши выразил надежду на полноправное членство Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу во второй день саммита НАТО в Вильнюсе заявил журналистам, что Украина может стать полноправным членом альянса через несколько лет, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноправным членом НАТО», — сказал Дуда, подчеркнув, что принятых на саммите решений по Украине «недостаточно».

По его словам, на данный момент «путь ясен», и после всех принятых накануне решений «можно сказать, что решение принято».

При этом он отметил, что в данный момент «почти невозможно» говорить о сроках вступления Украины в НАТО ввиду продолжающегося конфликта.

Он также выразил уверенность, что вступление Украины в блок «с огромной армией и боевым опытом» усилит его.

Ранее газета Washington Post писала, что делегация США разозлилась на украинского президента Владимира Зеленского из-за его критики заявления НАТО.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.