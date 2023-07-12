В Белом доме анонсировали предоставление гарантий безопасности Украине

Глава европейского отделения Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат заявила, что страны «большой семерки» (G7) объявят о о гарантиях безопасности Украине 12 июля, по завершении саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает ТАСС.

«США вместе с другими лидерами G7 объявят о намерении помочь Украине построить вооруженные силы, чтобы защитить себя и сдерживать будущие атаки», — заявила представительница Белого дома.

Ранее в правительстве Великобритании сообщили, что на саммите в Вильнюсе странами G7 будет принята совместная декларация, в соответствии с которой Киеву будет поставлено больше оружия, усилен обмен разведывательными данными, расширена программа подготовки личного состава. Кроме того, будет оказана помощь в развитии промышленной базы Украины.

До этого дипломат Константин Гаврилов назвал гарантии военной помощи максимумом, на который может рассчитывать Украина по итогам саммита НАТО.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.