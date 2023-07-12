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Посольство России заявило, что Британия стремится к милитаризации Европы

Посольство России в Лондоне: политика Британии говорит о стремлении к милитаризации Европы

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Global Look Press

В посольстве Российской Федерации в Лондоне заявили, что курс Великобритании на затягивание украинского конфликта и призывы Лондона повышать оборонные расходы стран НАТО до 2% ВВП говорят о призыве Британии к милитаризации европейского континента и противостоянию по линии Россия — Запад. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что британцы своими действиями «наставляют союзников» на повышение расходов на оборону минимум до 2% от ВВП, а также наращивать возможности ВПК.

Там подчеркивают, что это позволяет сделать тревожный вывод о том, что речь идет о «недвусмысленном призыве британского официоза к милитаризации Европы, а также региональной гонке вооружений и закладыванию основ для дальнейшего противостояния по российско-западной линии с дальнейшими рисками эскалации».

До этого посол Российской Федерации Анатолий Антонов заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе показал готовность Североатлантического альянса сконцентрировать все больше войск вблизи границ России.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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