В Минцифры России рассказали, когда начнется создание медиахолдинга Союзного государства

В пресс-службе Министерства цифрового развития Российской Федерации заявили, что Россия и Белоруссия планируют начать создание медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

Там подчеркнули, что для решения ряда вопросов, которые связаны с медиахолдингом, необходимо решение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого состоится в следующем году.

В министерстве добавили, что план по созданию медиахолдинга Союзного государства уже был согласован в профильных ведомствах России и Белоруссии, но одновременно с этим, некоторые аспекты данной реформы в медиа требуют позиций других органов государственной власти.

В апреле 2023 год президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал создать медиахолдинг с Россией, чтобы «не проиграть битву за умы и сердца».

До этого президент России Владимир Путин по итогам заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии заявил, что Москва и Минск будут делать акцент на системе безопасности Союзного государства.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.