Посол России в США заявил о целях НАТО на рубежах РФ

Посол Российской Федерации Анатолий Антонов заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе показал готовность Североатлантического альянса сконцентрировать все больше войск вблизи границ России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, встреча стран — участниц альянса в Вильнюсе продемонстрировала «нацеленность блока сконцентрировать все больше войск на российских рубежах».

Он отметил, что российской стороне некуда отступать, а агрессивные решения на саммите не пошатнут уверенность России в правильности действий.

«У нас нет никаких сомнений в том, что задачи СВО будут полностью выполнены», — заявил посол.

До этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что уверен в том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг будет занимать свою должность еще много лет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.