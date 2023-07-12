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Посол РФ в США считает, что саммит в Вильнюсе подтвердил антироссийскую заряженность НАТО

Посол РФ Антонов: заявления в Вильнюсе подтвердили антироссийскую заряженность НАТО

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Alexander Zemlianichenko/AP

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что проходящий в Вильнюсе саммит Североатлантического альянса подтвердил антироссийскую заряженность НАТО. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломатического представительства в Вашингтоне.

По словам Антонова, заявления в Вильнюсе подтвердили антироссийскую заряженность НАТО. Альянс определил Россию в качестве главной угрозы. Все ресурсы НАТО брошены на борьбу с ней.

Дипломат подчеркнул, что на развязанной властями США «гибридной войне» зарабатывают владельцы военно-промышленного комплекса, а простые граждане западных стран вынуждены за это расплачиваться.

Антонов отметил, что на Западе мало кого заботит судьба украинцев, которых американскими и натовскими кураторами бросают «на убой».

Ранее посол Антонов заявил, что в США делается все, чтобы подготовить общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Дипломат считает, что ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии России и государств НАТО.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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