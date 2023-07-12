В США призвали НАТО пересмотреть свою цель

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что НАТО следует пересмотреть заявление о своей цели. Об этом он написал в своем Twitter.

Он призвал Соединенные Штаты и Североатлантический альянс пересмотреть свои заявления об оборонительной цели НАТО.

«Первое: НАТО является оборонительным союзом. Второе: вступление Финляндии в НАТО теперь вынуждает Россию защищать более длинную границу. Зачем России беспокоиться о защите границы с союзом, который носит исключительно оборонительный характер?» — написал Риттер.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался относительно предварительных результатов саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе. Он считает, что решение альянса увеличить военную помощь Украине приближает мир к третьей мировой войне.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.