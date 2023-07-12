Сенатор заявил об одержимости Байдена стремлением не провоцировать Путина

Американский сенатор Линдси Грэм в Twitter заявил, что устал от одержимости президента США Джо Байдена стремлением не провоцировать российского лидера Владимира Путина в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, он понимает недовольство президента Украины Владимира Зеленского администрацией Байдена, правительством ФРГ и некоторыми другими государствами по поводу вступления Украины в НАТО.

Он подчеркнул, что устал от навязчивой идеи Белого дома не провоцировать Путина, который считает слабостью полумеры и зацикленность Байдена на том, чтобы не провоцировать его.

Сенатор подчеркнул, что администрация президента США упустила множество возможностей, чтобы завершить конфликт.

До этого кандидат в президенты Соединенных Штатов Вивек Рамасвами заявил, что принятие Украины в НАТО — лунатизм.

Он указал на то, что риторику о принятии Украины в НАТО поддерживают также и в оппозиционной Республиканской партии США, упомянув сенатора Линдси Грэма.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.