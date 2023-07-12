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В Китае заявили о высокомерности Североатлантического альянса

GT: НАТО должно предотвратить расширение альянса и начать уважать суверенитет других стран

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Depositphotos

Североатлантический альянс должен предотвратить расширение альянса и начать уважать суверенитет других стран. Об этом сообщает Global Times.

Издание считает, что в моменты, когда НАТО ведет себя высокомерно, организацию нужно строго предупреждать о двух моментах.

В публикации подчеркивается, что в первую очередь альянсу необходимо сдерживать свой импульс к расширению блока, а не потворствовать ему, а также правильно позиционировать себя и не переходить черту.

«Во-вторых, НАТО должно уважать законные интересы безопасности и требования основных стран региона, а не оскорблять и провоцировать их. В противном случае это приведет к плачевным последствиям», — говорится в публикации.

Отмечается, что для Североатлантического альянса российско-украинский конфликт стал уроком, который показал, что «если организация не сможет себя сдержать, то это приведет к гораздо более серьезным последствиям».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника. 

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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