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Французский политик Филиппо назвал отправку Украине ракет SCALP безумием и бредом

Французский политик Филиппо заявил, что поставка Украине новых дальнобойных ракет — безумие

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Thierry Wurtz/MBDA

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил свое недовольство поставкой Украине новых дальнобойных ракет в своем аккаунте в Twitter.

Политик назвал этот шаг безумием и отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке ракет SCALP в первый день саммита НАТО. Филиппо выразил свое несогласие с продолжительной поддержкой войны и призвал прекратить этот бред.

Ранее президент Макрон заявил, перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, о передаче ракет дальнего действия Украине для поддержки контрнаступления ВСУ. Согласно информации французского телеканала LCI, речь идет о ракетах SCALP.

Флориан Филиппо неоднократно выражал свою позицию по урегулированию украинского кризиса и критиковал правительство Франции за подпитку конфликта через поставки оружия и финансирование Киева.

Также Филиппо заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают даже в США. По его мнению, цель продолжающегося контрнаступления украинских войск — это разорение западных партнеров и отправка «украинцев на убой».

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.

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