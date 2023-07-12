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WP: резкие слова Зеленского о НАТО разозлили членов делегации США

WP: делегация США разозлилась на Зеленского из-за его критики Вильнюсского заявления НАТО

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Pool/G7 Hiroshima/Global Look Press

Поведение президента Украины Владимира Зеленского, подвергшего критике совместное заявление стран — участников НАТО о возможном членстве Киева в Североатлантическом альянсе, вызвало большое неудовольствие у членов делегации США на Вильнюсском саммите. Об этом сообщает газета Washington Post (WP), ссылаясь на хорошо информированный источник.

По словам источника газеты, члены американской делегации «были в ярости» из-за твита Зеленского. В нем президент Украины «гневно» обвинил страны НАТО в несерьезным отношении к стремлению Киеву вступить в ряды альянса. Зеленский назвал отсутствие конкретных сроков принятие Украины в НАТО «беспрецедентным и абсурдным».

Издание отметило, хотя Зеленский не упомянул Джо Байдена в своем твите, украинский лидер назвал президента США главой НАТО, лицом, принимающим решения, и направил свои призывы о членстве в альянсе в Белый дом.

Обозреватели Washington Post назвали резкое заявление Зеленского «последней авантюрой» украинского президента.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался прогнозировать сроки вступления Украины в НАТО и условия завершения конфликта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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