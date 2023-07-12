Польский сейм потребовал от Киева признания вины в Волынской резне

В восьмидесятую годовщину Волынской резни сейм Польши принял постановление в память о погибших, потребовав в нем признания Киевом вины, сообщает сайт польского парламента.

Польские СМИ отмечают, что постановление было принято единогласно. За него проголосовали все 440 депутатов сейма. «С 2016 года 11 июля мы отмечаем Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики», — говорится в постановлении.

В результате Волынской резни были убиты более ста тысяч поляков, а еще сотни тысяч человек, опасаясь расправы, вынуждены были покинуть свои дома.

В документе, принятом сеймом, содержится требование к властям Украины признать вину и почтить память жертв массовых убийств.

Ранее сообщалось, что Варшаве 9 июля несколько сотен человек провели митинг перед посольством Украины. Митингующие почтили память жертв Волынской резни, совершенной украинскими националистами из ОУН-УПА (организация запрещена в России) над польским населением.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.