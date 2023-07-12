МИД Чехии: ускоренный прием Украины в НАТО не означает эскалации

Ускоренный прием Украины в НАТО не означает эскалации, наоборот, он принесет «стабильность в регион Восточной Европы». Такое мнение в своем Twitter-аккаунте выразил глава МИД Чехии Ян Липавский, комментируя принятые в этот день на саммите альянса в Вильнюсе договоренности о постепенном вхождении Киева в состав НАТО.

«Оно принесет стабильность, прежде всего, в регион Восточной Европы», — подчеркнул дипломат.

Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, что разговоры о членстве Украины в НАТО — это пустая трата времени.

По его словам, Североатлантический альянса никогда не принимал в организацию государство, которое находится в состоянии военного конфликта. В ином случае, это означало бы, что всем членам НАТО необходимо вступить в конфликт, как предполагает статья 5 Североатлантического договора.

В настоящее время членами НАТО является 31 страна. Последним государством-членом, которое присоединилось к НАТО, стала Финляндия — 4 апреля 2023 года. НАТО в настоящее время признает Боснию и Герцеговину, которая получила План действий по членству в НАТО в декабре 2018 года, Грузию, Украину и Швецию как кандидатов на членство в альянсе. Также 19 других государств участвуют в программе НАТО — Партнерство во имя мира, еще 15 стран участвуют в институционализированных программах диалога.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.