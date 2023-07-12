Страны G7 в Вильнюсе согласуют общие принципы гарантий безопасности Украине

Страны «Большой семерки» (G7) 12 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласуют общие международные принципы гарантий безопасности Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании, сообщает ТАСС.

Будет принята совместная декларация, в соответствии с которой Киеву будет поставлено больше оружия, усилен обмен разведывательными данными, расширена программа подготовки личного состава.

Как подчеркивается в заявлении, за согласование таких всеобъемлющих долгосрочных мер по обеспечению безопасности другого государства впервые выступило столько стран. После подписания совместной декларации представителями Великобритании, Италии, Канады, США, ФРГ, Франции и Японии Киеву будет предоставлено больше военной техники, увеличится и ускорится обмен разведданными, усилится поддержка от кибер- и гибридных угроз, расширятся учебные программы и военные учения. Кроме того, будет оказана помощь в развитии промышленной базы Украины.

В заявлении отмечается, что целью такой скоординированной помощи является построение Украины, могущей и сейчас, в будущем защищать свой территориальный суверенитет.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что военная помощь Киеву и поддержка намерения Украины вступить в НАТО «вернут мир в Европу».

Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета военной помощи Киеву Лондон отправит на Украину очередные партии оружия и боеприпасов.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.