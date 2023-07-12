В Китае выступили за расследование по «Северным потокам»

Заместитель постоянного представителя КНР при Организации Объединенных Наций (ООН) Гэн Шуан заявил, что Китай выступает за профессиональное расследование диверсий на «Северных потоках», надо скорее завершить следственные действия. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, принципиально важно принять меры, чтобы определить того, кто устроил взрывы. Для этого необходимо провести профессиональное расследование, отметил китайский дипломат.

«Необходимо следить за тем, чтобы выводы были беспристрастными и могли бы выдержать испытание временем», — подчеркнул Шуан.

Он добавил, что по итогам предыдущих длительных расследованиях до сих пор не были получены конкретные выводы.

До этого Германия сообщила о подозрительном судне, которое могло перевозить взрывчатку для организации терактов на «Северных потоках». Об этом говорится в письме Дании, Швеции и ФРГ.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.