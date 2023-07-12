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Болтон прокомментировал шумиху вокруг Украины и НАТО

Болтон назвал пустой тратой времени разговоры о вступлении Украины в НАТО

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Global Look Press

Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, что разговоры о членстве Украины в НАТО — это пустая трата времени. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Североатлантический альянса никогда не принимал в организацию государство, которое находится в состоянии военного конфликта. В ином случае, это означало бы, что всем членам НАТО необходимо вступить в конфликт, как предполагает статья 5 Североатлантического договора.

«Я думаю, что все это (разговоры об Украине и НАТО) — это огромная трата времени и сигнал России о разногласиях в альянсе», — отметил Болтон.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Киеве не удивлены тому, что не получили на саммите НАТО в Вильнюсе приглашение вступить в альянс.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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